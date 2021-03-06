Киев перешел в «оранжевую» зону карантина из-за роста числа госпитализированных

Из-за роста заболеваемости COVID-19 Киев перешел в «оранжевую» зону карантина. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу кабинета министров Украины.

«Ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причинам перевода столицы в красную зону нет», — говорится в сообщении.

Согласно данным украинского Минздрава, в Киеве выросло число госпитализаций, что соответствует «оранжевой» зоне. На 100 тыс. населения в украинской столице приходится 60 госпитализированных.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже невозможно отрицать начало третьей волны коронавируса в стране.