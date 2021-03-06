В Москве коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности

В Москве городские коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снега и сильного ветра, сообщил заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, во второй половине ночи 6 марта и до ночи 7 марта ожидаются сильный снег, метель, ветер до 20 м/с. Толщина покрова увеличится на пять сантиметров, вероятна гололедица.

«Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и последующей уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов», — сказал Бирюков.

Заммэра призвал водителей и горожан быть внимательнее.

Ранее в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности.