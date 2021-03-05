ВОЗ озабочена кризисом доверия к вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения озабочена кризисом доверия к вакцинации от коронавируса, наблюдаемым по всему миру. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.

«То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, — это кризис доверия. Это кризис доверия между населением и государством», — сказала Вуйнович.

Она заявила, что если вакцинация против коронавируса провалится, то это катастрофически повлияет на все программы иммунизации.

По словам Вуйнович, на доверие влияют четыре фактора: прямая коммуникация с населением, источник информации, пример властей и окружение.

Ранее ВОЗ спрогнозировала окончание пандемии в начале 2022 года.