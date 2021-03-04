ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракты под Калининградом

ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, который подозревается в подготовке терактов в Калининградской области. Об этом пишет «Известия».

На кадрах правоохранители врываются в дом, где на кровати лежит подозреваемый.

Ранее ФСБ в Калининградской области задержала россиянина, планировавшего теракт на объекте энергетики.

42-летний мужчина планировал совершить теракт «по мотивам ненависти к действующей власти». Также он вербовал жителей области для участия в терроризме.