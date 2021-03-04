Путин назначил первого заместителя директора ФСБ

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Сергея Королева первым заместителем директора ФСБ, сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к ведомству.

Путин подписал указ о назначении Королева 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием президента, отмечает один из собеседников РБК.

До назначения на данную должность Королев руководил Службой экономической безопасности ФСБ.

Ранее первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов покинул свою должность по выслуге лет.