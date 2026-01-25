Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Швейцарии оскорбил лидеров европейских стран и президента США Дональда Трампа, вследствие чего вооруженный конфликт будет продолжаться. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

По словам эксперта, действия главы Украины в Швейцарии выглядели как настоящий нервный срыв. Зеленский не только раскритиковал европейских партнеров, но и отверг возможность заключения мирного соглашения. При этом Трамп говорил, что его украинский коллега готов к сделке.

«Он (Зеленский — «Газета.Ru») оскорбил всех. Он оскорбил Трампа. Он оскорбил европейцев. Он был в состоянии нервного срыва. Поэтому военная операция будет продолжена», — сказал Джонсон.

22 января украинский лидер выступил на форуме в швейцарском Давосе. Как сообщили журналисты RT со ссылкой на украинские СМИ, в своей речи Зеленский отметил, что Европа по-прежнему не понимает, как обеспечить собственную безопасность. Кроме того, глава государства выразил уверенность, что большинство лидеров европейских стран не знают, как действовать на фоне притязаний США на Гренландию.

Ранее Медведев заявил, что оскорбления Зеленского в адрес Европы должны были закончиться поркой.