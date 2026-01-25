Размер шрифта
В России в феврале проиндексируют десятки пособий и выплат

Сенатор Мельникова: с 1 февраля в РФ проиндексируют более 40 пособий и выплат
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Несколько десятков пособий, выплат и компенсаций в России будут проиндексированы с 1 февраля текущего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшую главу отделения Социального фонда РФ по Псковской области, сенатора Наталью Мельникову.

«Более 40 выплат, пособий и компенсаций повысятся на 5,6%», — рассказала она.

В том числе индексация затронет материнский капитал и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года. Кроме того, увеличится поддержка федеральных льготников.

Ожидается, что в России начнет действовать новое правило расчета компенсации за возврат некачественного товара, считающегося технически сложным. Размер выплаты будет зависеть от степени износа изделия и года его выпуска. Покупатель сможет получить разницу между ценой покупки и стоимостью аналогичного товара с таким же износом. Исключение будет сделано для случаев, когда продавец умышленно ввел клиента в заблуждение.

Также должны измениться условия взыскания штрафов за невыполнение требований потребителей. Штрафы не будут назначаться, если причина отказа в выполнении требований клиента связана с ним самим или срывом поставок добросовестным контрагентом.

24 января в Социальном фонде РФ рассказали, что с 1 февраля 2026 года в стране увеличится максимальный размер выплаты в связи с травмой на рабочем месте или профессиональным заболеванием. Максимальная сумма больничного, оформленного по таким причинам, составит 503 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, как увеличится материнский капитал в 2026 году.

