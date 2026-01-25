Размер шрифта
В Казахстане предложили конституционно закрепить традиционный брак

В Казахстане предложили закрепить в Конституции брак мужчины и женщины
В Конституции Казахстана могут закрепить определение брака как союза мужчины и женщины. С такой инициативой на заседании Конституционной комиссии выступил депутат мажлиса и член комиссии Елнур Бейсенбаев, сообщает агентство «Казинформ».

Парламентарий обратил внимание, что соответствующее определение уже содержится в Кодексе «О браке (супружестве) и семье», однако в основном законе страны оно отсутствует. По его мнению, Конституция должна отражать семейную модель, которая исторически лежала в основе формирования казахстанского государства.

Бейсенбаев пояснил, что предлагаемые изменения предполагают закрепление брака исключительно как союза мужчины и женщины, ориентированного на рождение детей и будущее страны.

Аналогичную позицию высказывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявлял о необходимости законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально оформленный государством. При этом глава государства подчеркивал, что разногласия с официальной позицией не должны становиться основанием для уголовного преследования.

Ранее востоковед заявил о глубинных переменах в Казахстане.

