Армия

ВСУ на Сумском направлении активно применяют советское вооружение

РИА Новости: ВСУ стянули на Сумское направление все свое советское вооружение
Украинские войска стянули все имеющиеся у них образцы вооружения, произведенного в Советском Союзе, на Сумское направление. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Фактически ВСУ (Вооруженные силы Украины — «Газета.Ru») стянули все имеющиеся образцы советского вооружения», — отметил источник агентства.

Он рассказал, что бойцы ВСУ на Сумском направлении массово используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Также для обороны активно применяются танки, размещенные на закрытых огневых позициях. Речь идет о точках, скрытых от наземного наблюдения.

22 января журналисты RT со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ написали, что военнослужащие страны нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. Переправа расположена в районе населенного пункта Лысогубовка и использовалась украинскими солдатами. По данным российского ведомства, бойцы Вооруженных сил РФ поразили объект с помощью БПЛА типа «Герань».

24 января в российских силовых структурах заявили, что командование ВСУ перебросило подразделения противовоздушной обороны в Краснопольский район Сумской области. Военных прикомандировали к 119-й отдельной бригаде территориальной обороны.

Ранее сообщалось о продвижении подразделений ВС РФ под Сумами.

