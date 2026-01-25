Размер шрифта
В МИД заявили об угрозах Союзному государству

Полищук: РФ и Белоруссия вынуждены уделять внимание обороне из-за внешних угроз
Россия и Белоруссия уделяют повышенное внимание вопросам обеспечения обороны Союзного государства в связи с внешними угрозами безопасности. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

«Принимая во внимание внешние угрозы безопасности Союзному государству, Россия и Белоруссия вынуждены уделять повышенное внимание вопросам совместного обеспечения обороны», — сказал он.

Накануне госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает держать на «самом жестком контроле» ход проверки готовности в Вооруженных силах из-за обстановки в мире, которая «предъявляет особое требование к боевой готовности».

В декабре в республики был размещен российский ракетный комплекс «Орешник». В минобороны Белоруссии заявили, что районы его боевого патрулирования уже определены, однако они не стали раскрывать подробностей.

Ранее Москва выразила обеспокоенность планами Франции и Британии разместить войска на Украине.

