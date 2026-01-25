Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

В Госдуме призвали сократить НДС на социально значимые товары

Депутат Миронов предложил снизить НДС на продукты и расширить список льгот
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые товары и расширить перечень продукции, подпадающей под льготную ставку.

По словам депутата, действующий список товаров, для которых применяется пониженный НДС в размере 10%, нуждается в пересмотре. Миронов считает необходимым не только дополнить его востребованными продуктами, но и сократить саму льготную ставку вдвое — до 5%, чтобы оказать дополнительную поддержку населению.

Он обратил внимание, что в перечень социально значимых товаров до сих пор не включены переработанные овощи и ряд популярных продуктов повседневного спроса. В частности, речь идет о консервированном горошке, майонезе, чае, замороженной фасоли и другой продукции, которая регулярно присутствует в потребительской корзине.

По мнению Миронова, расширение списка льготных товаров и снижение налоговой нагрузки позволят сдержать рост цен и сделать продукты питания более доступными для россиян.

Ранее россиянам назвали самый подешевевший продукт.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701713_rnd_0",
    "video_id": "record::e04b4ee1-ae46-421d-8ff2-e5b57967ce15"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+