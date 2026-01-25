В Госдуме призвали сократить НДС на социально значимые товары

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые товары и расширить перечень продукции, подпадающей под льготную ставку.

По словам депутата, действующий список товаров, для которых применяется пониженный НДС в размере 10%, нуждается в пересмотре. Миронов считает необходимым не только дополнить его востребованными продуктами, но и сократить саму льготную ставку вдвое — до 5%, чтобы оказать дополнительную поддержку населению.

Он обратил внимание, что в перечень социально значимых товаров до сих пор не включены переработанные овощи и ряд популярных продуктов повседневного спроса. В частности, речь идет о консервированном горошке, майонезе, чае, замороженной фасоли и другой продукции, которая регулярно присутствует в потребительской корзине.

По мнению Миронова, расширение списка льготных товаров и снижение налоговой нагрузки позволят сдержать рост цен и сделать продукты питания более доступными для россиян.

