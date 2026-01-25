Размер шрифта
Умар Нурмагомедов стал победителем турнира UFC 324 единогласным решением судей

Умар Нурмагомедов победил Дейвесона Фигередо на турнире UFC 324
Российский боец Умар Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Дейвисоном Фигейреду в рамках предварительного карда турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324 в Лас-Вегасе.

Бой продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Нурмагомедова. На счету Умара теперь 20 побед при одном поражении.

Дейвисон Фигейреду не смог уложиться в установленный весовой лимит. В результате нарушения регламента Фигейреду должен будет перечислить Умару 25% своего гонорара за этот бой.

4 октября 2025 года Нурмагомедов одержал победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом и завоевал вакантный титул промоушена в полулегком весе. Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50-45, 49-46, 48-47). Эта победа стала для Усмана 20-й в 20 поединках в смешанных единоборствах.

Ранее появилась информация о возможном бое Умара Нурмагомедова и Петра Яна за титул.

