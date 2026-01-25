Умар Нурмагомедов стал победителем турнира UFC 324 единогласным решением судей

Российский боец Умар Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Дейвисоном Фигейреду в рамках предварительного карда турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324 в Лас-Вегасе.

Бой продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Нурмагомедова. На счету Умара теперь 20 побед при одном поражении.

Дейвисон Фигейреду не смог уложиться в установленный весовой лимит. В результате нарушения регламента Фигейреду должен будет перечислить Умару 25% своего гонорара за этот бой.

4 октября 2025 года Нурмагомедов одержал победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом и завоевал вакантный титул промоушена в полулегком весе. Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50-45, 49-46, 48-47). Эта победа стала для Усмана 20-й в 20 поединках в смешанных единоборствах.

Ранее появилась информация о возможном бое Умара Нурмагомедова и Петра Яна за титул.