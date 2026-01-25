Премьер Италии Мелони раскритиковала Трампа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала президента США Дональда Трампа за его слова о том, что союзники по НАТО находились «подальше» от линии фронта в Афганистане. В соцсети X она написала, что правительство Италии было шокировано заявлениями Трама.

«Правительство Италии было шокировано заявлениями президента Трампа о том, что союзники по НАТО «оставались позади» в ходе операции в Афганистане. <…> Заявления, принижающие вклад стран НАТО в Афганистане, неприемлемы, особенно если они исходят от страны-союзника», — отметила она.

Мелони подчеркнула, что после теракта в США 11 сентября 2001 года НАТО в первый и единственный раз в истории задействовало пятую статью о коллективной обороне, и это был «чрезвычайный акт солидарности с Соединенными Штатами». По словам премьера, Италия тогда «развернула тысячи военнослужащих» и взяла на себя «полную ответственность» за один из «наиболее значимых оперативных районов всей международной миссии».

Мелони напомнила о том, что потери Италии в конфликте в Афганистане составили 53 человека, ещё более 700 солдат получили ранения. Она также написала, что «дружба требует уважения», которое в свою очередь является «основополагающим условием для сохранения солидарности, лежащей в основе альянса».

В недавнем интервью Fox News Трамп заявил, что не знает, будут ли союзники США по НАТО «рядом», если Америка будет в них нуждаться. По словам Трампа, когда США отправили войска в Афганистан, союзники «оставались немного позади, подальше от линии фронта». После высказывания Трампа премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал американского президента и потребовал от него извинений.

Ранее США попросили Италию помочь с урегулированием в Газе.