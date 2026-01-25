В Дагестане прохожие помогли матери и ребенку выбраться из упавшей в канал машины

В Дагестане очевидцы спасли мать и ребенка из плывущей по каналу машины

Жители Дагестана помогли матери и ребенку выбраться из машины, которая упала в канал. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Каким образом транспортное средство оказалось в воде, не уточняется. В момент падения внутри находились два человека. На кадрах с места видно, как несколько мужчин повисли на перекладине и схватили ребенка, которого мать подняла из уплывающей машины.

И несовершеннолетний, и мать успешно выбрались.

До этого в Петербурге автомобиль рухнул в Обводный канал. Как рассказали очевидцы, два человека самостоятельно опустились в водоем, чтобы спасти пострадавших. Из-за того, что вода была холодной, а на одном из них не было специального костюма, он замерз, мужчину вытащили.

Спустя десять минут после аварии на место прибыли медики, еще через десять приехали спасатели.

При этом, как утверждают местные жители, светофоры на месте не работали.

Ранее в Петербурге машина пробила ограждение моста и рухнула в Неву.