Общество

Названы лидеры среди регионов РФ по количеству трудовых мигрантов

Московский регион и Санкт-Петербург стали лидерами по числу трудовых мигрантов
Константин Михальчевский/РИА Новости

Количество трудовых мигрантов, работающих на территории РФ по патенту, в 2025 году увеличилось на 185 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы статистики.

Общее число работающих в России по патенту иностранцев за весь прошлый год составило около 2,3 млн человек. Этот же показатель за январь–декабрь 2024 года достиг отметки в почти 2,1 млн человек.

Самым популярным местом работы у мигрантов в 2025 году стала Москва, где трудились по патенту порядка 631 тыс. иностранцев. На втором месте в соответствующем рейтинге расположилась Московская область (более 427 тыс. мигрантов), на третьем — Санкт-Петербург (свыше 260 тыс. мигрантов).

Кроме того, в пятерку лидеров попали Тюменская и Свердловская области. Здесь в прошлом году работали более 64 тыс. и около 58 тыс. иностранцев соответственно.

Наименее популярными среди трудовых мигрантов оказались Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ. В первом регионе по патенту работал 461 гражданин других стран, во втором — 396.

Ранее в Государственной думе РФ посчитали, сколько мигрантов может заменить один россиянин.

