Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В МИД не исключили учения с Белоруссией по отработке применения НСЯО

Полищук: не исключено проведение учений по применению нестратегического ЯО
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук не исключил проведения учений с Белоруссией по отработке применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что в июне 2024 года белорусские военные принимали участие во втором этапе учений российских нестратегических ядерных сил, в ходе которых отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

«При необходимости не исключено проведение таких учений в будущем», — сказал Полищук, добавив, что планирование маневров, их целей, задач и задействованных средств относится к компетенции министерств обороны двух стран.

16 декабря президент России Владимир Путин поручил держать нестратегические ядерные силы в постоянной боевой готовности. Он также заявил о необходимости продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения.

Ранее Герасимов объяснил, от чего зависит порог ядерного сдерживания России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701671_rnd_1",
    "video_id": "record::847c4bdf-de02-4130-916e-e55e32d4483a"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+