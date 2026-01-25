В МИД не исключили учения с Белоруссией по отработке применения НСЯО

Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук не исключил проведения учений с Белоруссией по отработке применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что в июне 2024 года белорусские военные принимали участие во втором этапе учений российских нестратегических ядерных сил, в ходе которых отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

«При необходимости не исключено проведение таких учений в будущем», — сказал Полищук, добавив, что планирование маневров, их целей, задач и задействованных средств относится к компетенции министерств обороны двух стран.

16 декабря президент России Владимир Путин поручил держать нестратегические ядерные силы в постоянной боевой готовности. Он также заявил о необходимости продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения.

Ранее Герасимов объяснил, от чего зависит порог ядерного сдерживания России.