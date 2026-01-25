Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Власти сообщили об ударе HIMARS по энергообъектам в Брянской области

Богомаз: ВСУ совершили комбинированную атаку на Брянскую область
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Украинские войска ночью совершили комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 18 реактивных БпЛА самолетного типа, а также реактивные снаряды РСЗО «Хаймарс», — написал он, отметив, что никто из жителей не пострадал.

В результате атаки в Бежицком районе Брянска были повреждены остекление и фасады в двух жилых одноэтажных домах, подчеркнул губернатор.

В настоящее время оперативные и экстренные службы ведут работы по устранению последствий атаки.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские войска на фоне переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби «осознанно и бесчеловечно совершили террористический акт», атаковав автомобиль скорой помощи в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что сверхзвуковые ракеты Х-22 впервые с 2022 года атаковали Киев.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701593_rnd_7",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+