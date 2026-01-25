Власти сообщили об ударе HIMARS по энергообъектам в Брянской области

Украинские войска ночью совершили комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 18 реактивных БпЛА самолетного типа, а также реактивные снаряды РСЗО «Хаймарс», — написал он, отметив, что никто из жителей не пострадал.

В результате атаки в Бежицком районе Брянска были повреждены остекление и фасады в двух жилых одноэтажных домах, подчеркнул губернатор.

В настоящее время оперативные и экстренные службы ведут работы по устранению последствий атаки.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские войска на фоне переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби «осознанно и бесчеловечно совершили террористический акт», атаковав автомобиль скорой помощи в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что сверхзвуковые ракеты Х-22 впервые с 2022 года атаковали Киев.