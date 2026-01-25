Размер шрифта
Общество

При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли люди

МЧС: при пожаре в двухэтажном доме в деревне Селеваниха погибли люди
МЧС России

В подмосковном муниципальном округе Истра после пожара в жилом доме нашли погибших. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, возгорание произошло в деревне Селеваниха в двухэтажном пеноблочном здании размером 10 на 10 метров. Огонь охватил строение по всей площади. Пожар локализовали на 100 кв. м около 01:57 мск, открытое горение ликвидировали к 03:05, а полное устранение последствий завершили в 06:33.

К тушению привлекались 22 сотрудника экстренных служб и восемь единиц техники. Площадь пожара составила 100 кв. м.

На днях производственное здание загорелось на улице Вокзальный проезд в городе Волжске. В прокуратуре рассказали, что пламя распространилось на площади около 1500 квадратных метров. Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электросети.

До этого в подмосковном Протвино произошло возгорание на складе с сантехникой, расположенном в промышленной зоне. Изначально площадь пожара составила 700 квадратных метров, но с течением времени увеличилась до 10000 квадратных метров. В результате в здании обрушилась кровля.

Ранее в Ленинградской области сгорел ангар площадью 1 тыс. кв. м.

