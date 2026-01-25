Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Альпинист покорил 500-метровый небоскреб без страховки

Альпинист Хоннольд покорил 500-метровый небоскреб Тайбэй 101 без страховки
Ann Wang/Reuters

Американский альпинист Алекс Хоннольд в одиночку поднялся на небоскреб Тайбэй 101 высотой 508 метров на Тайване.

Спортсмен использовал технику «фри-соло» — без страховочного троса, обвязки или любого другого снаряжения для безопасности. Его подъем занял 1 час 35 минут.

Маршрут Хоннольда пролегал по угловой части небоскреба, где он опирался на незначительные рельефные элементы, выступающие из фасада. По мере подъема перед ним возникали отвесные плоскости и выступающие декоративные детали, которые приходилось преодолевать, используя лишь силу рук.

Восхождение изначально планировалось 23 января, но было перенесено из-за неблагоприятных погодных условий: башню затянуло облаками и шел дождь. В день подъема влажность и туман также создавали сложности.

Небоскреб Тайбэй 101, который с 2004 по 2010 год носил титул самого высокого здания в мире, пока его не обогнал Бурдж-Халифа, уже становился целью для альпинистов. В 2004 году французский скалолаз Ален Робер поднялся на него, но использовал страховку, и его восхождение заняло около четырех часов.

Ранее МОК пригласил российского альпиниста Никиту Филиппова на Олимпиаду.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701743_rnd_7",
    "video_id": "record::3e833492-0c9b-4821-8fd5-a02e30df7df4"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+