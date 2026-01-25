Альпинист покорил 500-метровый небоскреб без страховки

Американский альпинист Алекс Хоннольд в одиночку поднялся на небоскреб Тайбэй 101 высотой 508 метров на Тайване.

Спортсмен использовал технику «фри-соло» — без страховочного троса, обвязки или любого другого снаряжения для безопасности. Его подъем занял 1 час 35 минут.

Маршрут Хоннольда пролегал по угловой части небоскреба, где он опирался на незначительные рельефные элементы, выступающие из фасада. По мере подъема перед ним возникали отвесные плоскости и выступающие декоративные детали, которые приходилось преодолевать, используя лишь силу рук.

Восхождение изначально планировалось 23 января, но было перенесено из-за неблагоприятных погодных условий: башню затянуло облаками и шел дождь. В день подъема влажность и туман также создавали сложности.

Небоскреб Тайбэй 101, который с 2004 по 2010 год носил титул самого высокого здания в мире, пока его не обогнал Бурдж-Халифа, уже становился целью для альпинистов. В 2004 году французский скалолаз Ален Робер поднялся на него, но использовал страховку, и его восхождение заняло около четырех часов.

Ранее МОК пригласил российского альпиниста Никиту Филиппова на Олимпиаду.