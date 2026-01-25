Тьерри Бретон, занимавший пост главы технологического направления в ЕС во время первого срока президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ненавидит свободу слова. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

«По словам Politico, цензор и представитель Pfizer Тьерри Бретон «не испытывает ненависти к США». Бретон просто ненавидит свободу слова и человечность», — написал Дмитриев, комментируя материал Politico, в котором говорится, что Бретон не испытывает ненависти к США, несмотря на то, что они ввели в отношении него санкции.

При этом бывший технический директор ЕС заявил в интервью изданию, что запрет въезжать в США был «неоправданным». По его словам, это решение отражает «фундаментальное непонимание того, как Европа регулирует свободу слова». Он также заявил о своей проамериканской позиции и добавил, что США должны снять с него ограничения на въезд.

Ранее президент Франции Макрон осудил запрет США на въезд Бретона.