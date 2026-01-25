Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Дмитриев заявил, что экс-еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова

Дмитриев: экс-еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова
Roman Naumov/Global Look Press

Тьерри Бретон, занимавший пост главы технологического направления в ЕС во время первого срока президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ненавидит свободу слова. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

«По словам Politico, цензор и представитель Pfizer Тьерри Бретон «не испытывает ненависти к США». Бретон просто ненавидит свободу слова и человечность», — написал Дмитриев, комментируя материал Politico, в котором говорится, что Бретон не испытывает ненависти к США, несмотря на то, что они ввели в отношении него санкции.

При этом бывший технический директор ЕС заявил в интервью изданию, что запрет въезжать в США был «неоправданным». По его словам, это решение отражает «фундаментальное непонимание того, как Европа регулирует свободу слова». Он также заявил о своей проамериканской позиции и добавил, что США должны снять с него ограничения на въезд.

Ранее президент Франции Макрон осудил запрет США на въезд Бретона.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701629_rnd_2",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+