Аналитики рассказали, что Россия может получить от соглашения ЕС с Меркосур

РИА: РФ после соглашения ЕС и Меркосур может занять освободившиеся ниши

Страны Меркосур (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия) после заключения соглашения с Евросоюзом будут наращивать экспорт товаров в страны-члены объединения, освободившиеся ниши на мировых рынках может занять Россия. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экспертов.

17 января Европейский союз и южноамериканский блок официально заключили соглашение о свободной торговле. Против соглашения выступали фермеры из ряда стран ЕС.

Россия может выиграть от соглашения косвенно за счет перераспределения мировых потоков, считает предприниматель, основательница «АфрикаБиз» Наталья Мордвинова. Если часть экспортных объемов Бразилии и Аргентины по мясу и сахару уходит в ЕС на более выгодных условиях, на отдельных третьих рынках высвобождается ниша, и туда проще нарастить поставки другим экспортерам, включая РФ, прежде всего по зерну и отдельным видам переработанной продукции, считает она.

По ее словам, если европейские товары вытеснят местных производителей в Южной Америке, Россия сможет предложить свою продукцию по более доступным ценам, объяснила Мордвинова.

По мнению аналитика Кирилла Лысенко, соглашение не повлияет на российский экспорт на общий рынок стран Южной Америки.

Ранее европейские фермеры заблокировали движение у границы между Испанией и Францией.