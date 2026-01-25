Тошнота и боль в животе могут быть признаками сердечного приступа у женщин

Тошнота и боль в животе могут указывать на начало сердечного приступа у женщин. Дело в том, что нервные сигналы от сердца и органов пищеварения идут по общим путям к мозгу. Иногда мозг ошибочно интерпретирует сигнал тревоги от сердца как боль в животе, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова.

«Согласно современным международным рекомендациям, у женщин чаще, чем у мужчин, развивается особый тип поражения коронарных артерий – диффузный, затрагивающий мелкие сосуды. Такое состояние может не давать четкой клинической картины, но при этом сердце все равно страдает от недостатка кислорода. Эта ишемия проявляется в виде дискомфорта, слабости и симптомов, напоминающих желудочные», – объяснила врач.

Кроме того, при инфаркте миокарда, особенно когда страдает нижняя стенка сердца, прилегающая к диафрагме, происходит мощная активация блуждающего нерва, ключевого регулятора работы ЖКТ. Его стимуляция приводит к резкому замедлению пульса, падению давления и, что важно, к тошноте, рвоте и ощущению давящей тяжести в животе.

У мужчин и женщин существуют также гормональные и болевые различия. Эстрогены влияют на восприятие боли и тонус сосудов, а болевые пороги у женщин, как правило, ниже. Поэтому у женщин сердечный приступ нередко проявляется атипично. Сильная усталость, одышка, тошнота, рвота или боль в спине, между лопаток, челюсти и верхней части живота могут выходить на первый план, маскируя истинную причину.

«Самостоятельно поставить точный диагноз в такой ситуации невозможно, однако существуют «красные флаги», требующие немедленного вызова скорой помощи. В первую очередь обратите внимание на связь симптомов с физической нагрузкой: если тошнота, давящая тяжесть в животе или одышка нарастают при ходьбе, подъеме по лестнице или эмоциональном стрессе, а в покое ослабевают – это серьезный сигнал, указывающий на сердце, тогда как истинные проблемы с ЖКТ чаще зависят от приема пищи и редко прогрессируют в состоянии покоя», – посоветовала доктор.

Критически важно оценить и сопутствующие ощущения: появление холодного липкого пота, не связанного с жарой, внезапной резкой слабости, головокружения, чувства нехватки воздуха или необъяснимой тревоги и страха смерти практически всегда говорит не о пищеварении.

