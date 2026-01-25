Назван средний размер накоплений российских студентов

По итогам 2025 года средний размер банковского вклада российских студентов составил 323,7 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании маркетплейса «Финуслуги» ко Дню студента 25 января, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Средний показатель по этой категории клиентов на 21% ниже среднего размера вклада в целом по России (412,0 тыс.рублей), отмечается в исследовании.

Самыми популярными сроками среди студентов стали вклады со сроком на три месяца, на долю которых пришлось 41% открытых вкладов. На втором месте —одномесячные вклады (26%), на третьем — полугодовые вклады (25%). В 2024 году у студентов самыми популярными вкладами были полугодовые (40%), на втором месте были трехмесячные вклады (37%), на третьем —одномесячные вклады (16%).

За 2025 доля вкладчиков в возрасте 18–25 лет выросла на 3 процентных пункта — до 16%. Средняя ставка, по которой были открыты вклады, в 2025 году составила 19,85% годовых (18,75% — в 2024-м).

В анализе использовались данные по клиентам в возрасте 18–25 лет, которые открывали вклады на «Финуслугах».

Ранее россиян предупредили о снижении ставок по вкладам.