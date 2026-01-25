Размер шрифта
Россиянам объяснили, как будут платить накопительную пенсию

Сенатор Мурог: с 2026 года накопительная пенсия рассчитывается по новым правилам
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

С 1 января 2026 года в России начали действовать обновленные правила расчета и выплаты накопительной пенсии. Об этом напомнил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.

По его словам, изменения затрагивают граждан, достигших пенсионного возраста, который в переходный период составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин, а также россиян, имеющих право на досрочный выход на пенсию.

Он пояснил, что накопительная часть пенсии формировалась у граждан, работавших в период с 2002 по 2013 год, за счет страховых взносов, уплаченных до 2014 года. Кроме того, пенсионные накопления могли увеличиваться за счет добровольных взносов, участия в программе софинансирования или направления средств материнского капитала. Теперь размер ежемесячной выплаты определяется по новой формуле — общая сумма накоплений делится на 270 месяцев, что соответствует 22,5 года.

Сенатор уточнил, что законодательство по-прежнему предусматривает возможность получения пенсионных накоплений единовременно, однако такое право возникает лишь в том случае, если рассчитанный размер накопительной пенсии не превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году этот показатель установлен на уровне 16 288 рублей, поэтому на разовую выплату смогут претендовать граждане, у которых расчетная накопительная пенсия составляет менее 1 629 рублей в месяц.

Оформить выплаты из пенсионных накоплений можно через Социальный фонд России, негосударственный пенсионный фонд или портал «Госуслуги», при условии, что у гражданина действительно сформирована накопительная часть пенсии.

Ранее эксперт Татьяна Подольская рассказывала о возможности единоразового получения пенсионных накоплений.

