Общество

Подозреваемую в «похищении» юноши в Красноярске могут отправить под арест

В СК Красноярска настаивают на аресте подозреваемой в похищении подростка
Следственный комитет Российской Федерации

Представители Следственного комитета ходатайствуют об избрании меры пресечения девушке, которую обнаружили в квартире вместе с «похищенным» в Красноярске подростком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью.

По данным агентства, следствие требует ареста девушки.

«Следствие настаивает на аресте фигурантки дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске», – рассказал судья.

Девушка стала фигуранткой уголовного дела после похищения сына бизнесмена. 14-летний молодой человек стал жертвой мошенников. По версии следователей, юноша вскрыл семейные сейфы, после чего взял из них три миллиона рублей.

Вернувшись домой, отец не нашел сына и обратился в полицию. Мужчине также стали поступать требования о выкупе.

Позже школьника нашли на съемной квартире вместе с 18-летней фигуранткой. Ее действиями аферисты руководили дистанционно. Россиянке грозит срок до десяти лет колонии.

Ранее соучастница похищения подростка в Красноярске заявила об угрозах.

