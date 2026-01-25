В России снова активизировались мошенники со схемой «фейк босс»

В России вновь зафиксирован рост мошеннических атак с использованием схемы «фейк босс», при которой злоумышленники представляются руководителями или топ-менеджерами компаний. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, мошенники создают поддельные аккаунты в мессенджерах или выходят на связь по телефону, используя авторитет должности для давления на сотрудников и контрагентов. Цель таких контактов — заставить жертву выполнить нужные действия, не проверяя достоверность поручения.

Немкин пояснил, что ключевой элемент схемы — психологическое воздействие. Злоумышленники намеренно формируют ощущение срочности и служебной необходимости, лишая человека времени на анализ и апеллируя к страху нарушить субординацию или получить негативную оценку со стороны начальства.

Дополнительные риски, по словам депутата, связаны с развитием технологий искусственного интеллекта. Мошенники все чаще используют голосовые дипфейки, которые позволяют убедительно имитировать речь конкретных руководителей. Для этого им достаточно фрагментов публичных выступлений или коротких записей голоса, полученных, в том числе, в ходе сброшенных звонков.

Парламентарий подчеркнул, что эффективной защитой остается строгое соблюдение корпоративных регламентов. Руководители, как правило, не требуют срочных переводов, передачи конфиденциальных данных или обхода процедур через мессенджеры и телефон. Любые нестандартные поручения, отметил он, следует обязательно перепроверять через официальные каналы связи, непосредственного начальника или службу информационной безопасности.

Также Немкин рекомендовал проявлять осторожность при телефонных разговорах, избегать подтверждения личной и служебной информации и при малейших сомнениях прекращать общение, самостоятельно связываясь с предполагаемым инициатором по проверенным контактам.

Ранее мошенники использовали схему с уведомлениями о верификации в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) для доступа к аккаунтам пользователей.