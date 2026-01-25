Размер шрифта
На главу ЕК обрушился шквал критики из-за скандала с Зеленским

BZ: фон дер Ляйен подверглась критике из-за коррупционного скандала с Зеленским
Marko Djurica/Reuters

Шквал критики обрушился на главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен на фоне коррупционного скандала с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Пока ЕС (Европейский союз — «Газета.Ru») готовит новый многомиллиардный пакет помощи Украине, на <...> фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала, <...> который затрагивает ближайшее окружение Зеленского», — сообщили журналисты.

В публикации говорится, что главе ЕК предъявляют претензии в связи с чрезмерно снисходительным отношением к правительству Украины и попытками выгородить главу этого государства. По данным издания, фон дер Ляйен критикуют за нежелание привлечь к ответственности именно Зеленского.

10 ноября прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. В ведомстве рассказали, что расследование продолжалось в течение двух лет — за это время сотрудники собрали около 1000 аудиозаписей с доказательствами. Одним из главных подозреваемых стал бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Владимира Зеленского и его «кошельком».

В январе 2026 года газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ написала, что правоохранители обнаружили крупный арсенал огнестрельного оружия в одной из квартир Миндича.

Ранее на Западе сообщили об образовании на Украине «вакуума власти».

