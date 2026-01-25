Трамп рассказал о любви к британским военным

Президент США Дональд Трамп назвал британских военных «великими» и «храбрыми», а также отметил, что американцы всегда будут их любить. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил его за слова о том, что союзники по НАТО находились «подальше» от линии фронта в Афганистане.

«Великие и очень храбрые солдаты Соединенного Королевства всегда будут с Соединенными Штатами Америки! В Афганистане потери составили 457 человек, многие были тяжело ранены, и они были одними из величайших воинов всех времен. Это связь слишком сильна, чтобы ее когда-либо разорвали. Вооруженные силы Великобритании, с огромным сердцем и душой, не имеют себе равных (кроме США!). Мы любим вас всех и всегда будем любить», — написал в посте Трамп.

В недавнем интервью Fox News Трамп отметил, что не знает, окажутся ли союзники по НАТО рядом с США в случае необходимости. Президент США подчеркнул, что в Афганистане союзники «оставались немного позади, подальше от линии фронта». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал слова американского президента «обидными» и «ужасающими», а также потребовал от него извинений.

Премьер Италии Джорджа Мелони также написала в соцсети X, что итальянское правительство шокировано заявлениями Трампа о роли союзников по НАТО в Афганистане.

24 января Трамп созвонился со Стармером, чтобы обсудить прекращение огня на Украине и усиление безопасности в Арктике.

Ранее Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100%.