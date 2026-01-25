Размер шрифта
Центробанк введет единый QR-код для любых платежей

ТАСС: российские банки с сентября перейдут на единый QR-код для всех переводов
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Российские банки с 1 сентября будут обязаны использовать единый универсальный QR-код при любых денежных переводах. Об этом говорится в письме первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина в ответ на обращение депутата Госдумы Михаила Делягина, с которым ознакомился ТАСС.

Как следует из документа, соответствующее требование закреплено в федеральном законе об универсальном платежном коде. Его принятие направлено на развитие конкуренции, повышение удобства для граждан и бизнеса, а также обеспечение равноудаленности платежной инфраструктуры.

В Центробанке считают, что введение единого QR-кода позволит улучшить клиентский опыт и даст пользователям возможность самостоятельно выбирать наиболее удобный способ оплаты. Регулятор также ожидает, что развитие альтернативных картам платежных инструментов будет способствовать снижению доли карточных расчетов и выравниванию транзакционных издержек для торгово-сервисных предприятий, включая малый и средний бизнес.

Согласно новым правилам, с сентября на кассах магазинов и других торгово-сервисных организаций покупателям будет предлагаться только один универсальный QR-код, работающий на равноудаленной инфраструктуре. Сейчас в рознице наряду с универсальными используются и отдельные банковские QR-коды, однако после вступления нормы в силу такая практика будет прекращена.

Ранее ЦБ спрогнозировал рост платежей по QR-кодам и биометрии до 20-25% к 2030 году.

