Девушка, «похитившая» подростка из Красноярска, рассказала о своих мотивах

Девушка, которую нашли в квартире вместе с «похищенным» сыном бизнесмена из Красноярска, рассказала, как ее обманывали мошенники. Ее слова передает Kras Mash.

18-летняя фигурантка заявила, что сама стала жертвой аферистов. Они связались с пострадавшей в середине января и смогли убедить ее в том, что она выполняет задание силовиков.

«Попросила оставить ее на свободе, чтобы остаться в Красноярске и помогать следствию», – сообщается в публикации.

Известно, что фигурантка приехала в город из Сургута, также по требованию неизвестных.

14-летний юноша пропал 23 января, вместе с несколькими миллионами рублей, которые отец семьи хранил в сейфах. Мужчине также поступали сообщения с требованием выкупа за сына.

Спустя несколько часов несовершеннолетнего обнаружили в съемной квартире. Выяснилось, что он также стал жертвой мошенников. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

