Первые 30-градусные морозы зафиксировали в Московской области

Первые 30-градусные морозы зафиксировали в московском регионе этой ночью. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Антициклон сохраняет свое влияние на погоду столицы, однако температурный фон в столичном регионе из-за наличия локальных облачных полей, вновь крайне различен, отметил синоптик. В Москве минувшая ночь оказалась даже теплее вчерашней — на станции ВДНХ зафиксировали -14,8°C, в Тушино -15°C.

В Новой Москве, в Михайловском минимальная температура составила -24,3°C.

«В Московской области наблюдались первые 30-градусные морозы этой зимы — на «полюсе холода» региона, в Черустях столбик минимального термометра опустился до -30,3°C. Ниже -29°C было в Мелихово, Луховицах и на метеостанции Приокско-Террасного заповедника», — написал синоптик, подчеркнув, что в последний раз такие морозы в Московской области наблюдались 4 января 2024 года в Волоколамске.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильные холода в Московской области будут непродолжительными.

Ранее московские аэропорты рассказали о подготовке к сильным морозам.