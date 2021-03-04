Россия улучшила позиции в рейтинге продовольственной безопасности

В минувшем году Россия почти в два раза улучшила свои позиции в рейтинге продовольственной безопасности и вплотную приблизилась к Белоруссии, сообщает РБК со ссылкой на данные Глобального индекса продовольственной безопасности.

Так, в 2020 году Россия набрала 73,7 балла из 100 возможных и заняла в рейтинге 24-е место, тогда как годом ранее она занимала 42-е место с показателем в 69,7 балла.

При этом 23-е место в рейтинге заняла Белоруссия, набравшая 73,8 балла, за год она поднялась на 11 позиций.

По наличию продуктов питания Россия занимает 34-ю строчку в глобальном рейтинге, по их качеству и безопасности — 30-ю, по аналогичным критериям Белоруссия оказалась на 28-м и 26-м местах соответственно. Единственным критерием, по которому Россия обогнала соседнюю страну, стала доступность продуктов питания для населения: в этом рейтинге она оказалась на 20-м месте, а Белоруссия — на 28-м.

Ранее Bloomberg включил Россию в число лидеров рейтинга перспективных экономик.