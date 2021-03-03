Полиция Капитолия США усилила безопасность из-за данных о возможном сговоре
Ника Пикекатлет
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В США полиция Капитолия получила данные о возможном сговоре с целью проникновения в здание. Об этом ведомство заявило в своем Twitter-аккаунте.
«Мы получили разведывательную информацию, которая показывает наличие возможного сговора неизвестной группы ополченцев с целью проникнуть в Капитолий в четверг, 4 марта», — сказано в заявлении.
В связи с этим полиция Капитолия приняла решение по усилению мер безопасности вплоть до четверга, 4 марта. Кроме того, дополнительные силы полиции Вашингтона и Нацгвардии будут привлечены с целью соблюдения правопорядка. Также будут усилены зоны трех аэропортов и вокзалов.
Ранее полиция Капитолия попросила навсегда оставить забор вокруг здания конгресса США.
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