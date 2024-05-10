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В Петербурге задержали водителя упавшего в реку Мойка автобуса

На водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге завели уголовное дело

В Санкт-Петербурге задержали водителя автобуса, который попал в ДТП с каршерингом и слетел с Поцелуевого моста в реку Мойка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД.

На опубликованных в сети кадрах видно, что водитель не справился с управлением: он выехал на встречную полосу, снес ограждения и задел несколько машин. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса. Транспорт находится в воде уже час.

Ранее в Петербурге задержали водителя каршеринга, который столкнулся с автобусом с 20 пассажирами.

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