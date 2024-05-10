Мостовой назвал Миранчука глотком свежего воздуха для российского футбола

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выход «Аталанты», за которую играет россиянин Алексей Миранчук, в финал Лиги Европы, передает «Чемпионат».

«Отлично, что Миранчук сыграет в финале Лиги Европы. Можно сказать, что это глоток свежего воздуха для российского футбола. Хорошо бы, если бы ещё вышел на поле в финале», — сказал Мостовой.

В полуфинале «Аталанта» по сумме двух матчей обыграла французский «Марсель». В ответном матче итальянская команда, встречавшаяся против «Марселя» на домашнем поле, одержала уверенную победу со счетом 3:0. Счет на 30-й минуте игры открыл Адемола Лукман, спустя 22 минуты преимущество бергамасков увеличил Маттео Руджери, а Эль Билала Туре на пятой компенсированной минуте установил окончательный счет.

В решающем матче «Аталанта» сыграет с леверкузенским «Байером».

Ранее Ольга Смородская порадовалась выходу Миранчука в финал Лиги Европы.