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Мостовой назвал Миранчука глотком свежего воздуха для российского футбола

Мостовой о выходе Миранчука в финал Лиги Европы: глоток свежего воздуха

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выход «Аталанты», за которую играет россиянин Алексей Миранчук, в финал Лиги Европы, передает «Чемпионат».

«Отлично, что Миранчук сыграет в финале Лиги Европы. Можно сказать, что это глоток свежего воздуха для российского футбола. Хорошо бы, если бы ещё вышел на поле в финале», — сказал Мостовой.

В полуфинале «Аталанта» по сумме двух матчей обыграла французский «Марсель». В ответном матче итальянская команда, встречавшаяся против «Марселя» на домашнем поле, одержала уверенную победу со счетом 3:0. Счет на 30-й минуте игры открыл Адемола Лукман, спустя 22 минуты преимущество бергамасков увеличил Маттео Руджери, а Эль Билала Туре на пятой компенсированной минуте установил окончательный счет.

В решающем матче «Аталанта» сыграет с леверкузенским «Байером».

Ранее Ольга Смородская порадовалась выходу Миранчука в финал Лиги Европы.

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Футбол. Чемпионат России
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