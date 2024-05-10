Мишустин назвал приоритеты в работе правительства на ближайшие годы

Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост премьер-министра заявил, что правительство России в следующие шесть лет сосредоточится на повышении уровня жизни граждан. Трансляцию ведет сайт Госдумы.

Всего в работе властей страны будет шесть приоритетов, отметил Мишустин. В их числе поддержка семей с детьми, укрепление экономики, развитие регионов, цифровая трансформация и обеспечение технологического суверенитета.

По его словам, это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую властям предстоит реализовать.

Правительство РФ во главе с Мишустиным сложило полномочия по указу главы государства 7 мая. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по российскому законодательству, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

В тот же день Путин подписал новый указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В частности, перед властями поставлена задача увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и снизить уровень бедности ниже 7% к 2030 году.

Ранее в Госдуме призвали не аплодировать в случае утверждения Мишустина на должность премьера.