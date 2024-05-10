В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбили в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Попытка Украины атаковать объекты на территории РФ была пресечена около 14:00 мск, отметили в министерстве.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
10 мая Минобороны РФ сообщало, что российские войска уничтожили не менее пяти беспилотников ВСУ за день.
Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что работающий в поле трактор подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе.
В этот губернатор Гладков также сообщал, что система ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду.
Силы ПВО за ночь сбили украинские дроны в трех российских регионах.
Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.