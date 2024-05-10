В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбили в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Попытка Украины атаковать объекты на территории РФ была пресечена около 14:00 мск, отметили в министерстве.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

10 мая Минобороны РФ сообщало, что российские войска уничтожили не менее пяти беспилотников ВСУ за день.

Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что работающий в поле трактор подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе.

В этот губернатор Гладков также сообщал, что система ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду.

Силы ПВО за ночь сбили украинские дроны в трех российских регионах.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.