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Мишустин не хочет вводить ограничения для зарубежного бизнеса, желающего работать в РФ

Мишустин не планирует вводить ограничения для зарубежного бизнеса в России

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Вводить ограничения для зарубежного бизнеса, который желает продолжать работать в России или начать инвестировать в стране, не планируется. Об этом сообщил и. о. премьер-министра РФ Михаил Мишустин на рассмотрении в Государственной думе его кандидатуры на пост главы правительства.

«Несмотря на продолжающееся давление на страну, не планируем вводить какие-либо ограничения для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать у нас или планируют прийти в РФ с новыми проектами», — сказал он.

Также Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост премьера заявил, что правительство РФ в следующие шесть лет сосредоточится на повышении уровня жизни граждан.

Правительство РФ во главе с Мишустиным сложило полномочия по указу главы государства 7 мая. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по российскому законодательству, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Ранее в Госдуме призвали не аплодировать в случае утверждения Мишустина на должность премьера.

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