Задержаны главы иркутских СИЗО-1 и ИК-6 после насилия среди осужденных

В рамках расследования дела о применении насилия осужденными к двум другим заключенным задержаны начальник оперативного отдела следственного изолятора №1 и руководитель исправительной колонии №6 Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России.

«При содействии сотрудников ФСИН России, работающих в ГУ ФСИН России по Иркутской области, задержаны начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1», — рассказали в службе.

Отмечается, что начальник ИК-6 был задержан в рамках дела о насилии со стороны осужденных в отношении заключенного Бакиева Т. Р. О противоправных действиях арестованных стало известно 21 января.

Начальник оперативного отдела СИЗО-1 был задержан в связи с уголовным делом «о деяниях со стороны осужденных в отношении Ондара К. О.» — уточнили в ФСИН.

Ранее сообщалось, что ФСИН начала проверку после смерти осужденного в колонии под Иркутском.