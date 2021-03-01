В ФМБА рассказали о ходе исследований препарата-антидота от COVID-19

Первая фаза клинических исследований препарата-антидота от коронавируса нового типа «Мир-19» будет завершена к середине марта, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«С учетом того, что это новая молекула — она новая, запатентованная и аналогов не имеет, — первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже работать с пациентами, переходим ко второй фазе», — рассказала Скворцова.

В декабре 2020 года ученные ФМБА создали первый препарат, оказывающий влияние непосредственно на вирус SARS-CoV-2. Как заявила глава ведомства Вероника Скворцова, доклинические исследования показали безопасность препарата и его эффективность на уровне 99%.

В конце декабря 2020 года российское министерство здравоохранения разрешило клинические исследования препарата.