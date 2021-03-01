Школьницу без билета высадили из автобуса в мороз в пригороде Кирова

Кондуктор высадила из автобуса в Кировской области 12-летнюю девочку, которой не хватило 1 рубля на проездной билет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что вечером 25 февраля школьницу, возвращавшуюся со спортивных занятий домой, высадили из автобуса из-за нехватки денег на проезд. Кондуктор вынудила ее покинуть транспортное средство, несмотря на позднее время и то, что температура на улице опустилась до -20°C. Кроме того, из-за холода у ребенка разрядился телефон.

«Органами прокуратуры Кировской области организована проверка информации СМИ о нарушении прав 12-летнего ребенка, которую высадили из автобуса по маршруту следования из поселка Садаки в город Киров», — говорится в сообщении.

Государственная дума 16 февраля на пленарном заседании приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в том числе, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, у которых не оказалось проездных билетов.

В конце января сообщалось, что в Южно-Сахалинске водитель силой вытолкал ребенка из маршрутки.