Прививку от коронавируса сделали около 4 млн россиян

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико заявил, что от коронавируса привились около 4 млн россиян, передает ТАСС.

«Прививку получили уже около 4 млн человек», — сказал он в ходе научно-практической конференции, посвященной коронавирусу.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. Прививку могут сделать граждане старше 18 лет одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».