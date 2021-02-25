Власти Москвы надеются снять часть ограничений по коронавирусу к лету

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что к лету возможно будет снять часть ограничений по коронавирусу.

«Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ефимов добавил, что гостиничный бизнес и сфера культурно-массовых мероприятий вернется на прежние показатели, когда будут сняты ограничения по передвижению. При этом он заместитель мэра отметил, что большинство ограничений по культурно-массовым мероприятиям уже сняты — постепенно восстанавливается число посетителей, и, соответственно, выручка.

Ранее Ефимов заявил о скором возращении столицы к обычной жизни.