Лукашенко подарил Путину корзину белорусских продуктов
Карина Казанцева
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину корзину белорусских товаров. Об этом пишет «БелТА» в Telegram.
Как пишет издание, в корзине были мясные продукты и сыры.
«В том числе, судя по этикеткам, присутствуют хамон и сыр пармезан. Хотя есть и более традиционные для Беларуси продукты, например, сало», — говорится в сообщении.
Ранее Кремль опроверг присутствие заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на встрече Путина и Лукашенко в Красной Поляне.
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