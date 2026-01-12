Размер шрифта
В ТЦ Авиапарк прокомментировали видео с умирающими птицами над фудкортом

В московском ТЦ Авиапарк заявили, что освобождают птиц из сеток над фудкортом
Telegram-канал Москвач • Новости Москвы

В ТЦ «Авиапарк» отреагировали на критику в соцсетях после публикации видео с птицами в сетках над фудкортом. «Газета.Ru» ознакомилась с комментарием пресс-службы торгового центра в чате Telegram-канала.

Накануне в соцсетях распространилось видео из торгового центра «Авиапарк». На кадрах видно, как над фудкортом в растянутой под потолком сетке-ловушке путаются и умирают птицы. Ролик собрал тысячи гневных комментариев и предложений пожаловаться на руководство торгового центра в прокуратуру.

«Они умирают сутками от жажды, голода и кровоизлияния в мозг. И ведь это дело рук не одного человека. Один предложил эту идею, другой одобрил, третий повесил эти сетки. Целая толпа живодеров, работающих в одном месте», — написала одна из интернет-пользовательниц.

Другая россиянка предложила написать коллективное обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор.

«Нарушение санитарных норм, жестокое обращение с животными, бездействие администрации при создании опасных условий, трупы животных над местами приема пищи», — сопроводила девушка свой комментарий.

В самом торговом центре заявили, что решение об установке сеток связано с необходимостью соблюдать санитарные требования.

«Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, мы обязаны препятствовать проникновению на территорию торгового центра птиц, а также грызунов и насекомых. Это необходимо для обеспечения безопасности гостей. Перед нами стоял сложный выбор метода, учитывая размеры торгового центра и количество способов проникновения птиц внутрь. Мы сознательно исключили все способы, которые могут причинить вред или привести к гибели птиц. Сетки, которые мы установили, — это один из наиболее щадящих методов. Все птицы остаются живы и невредимы. Каждый вечер наша служба безопасности аккуратно освобождает птиц из сеток и выпускает их на волю», — ответили в ТЦ.

Руководство «Авиапарка» пообещало изучить альтернативные технологии отпугивания птиц из здания, «чтобы найти решение, которое будет эффективным, но менее заметным и вызывающим дискомфорт».

Комментарий вызвал новую волну критики.

Ранее эксперт объяснила, как правильно кормить уток зимой.

