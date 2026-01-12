Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

Мэр подмосковных Химок ушла в отставку

MSK1.ru: мэр Химок Землякова ушла в отставку и удалила соцсети
Администрация городского округа Химки/VK

Глава подмосковных Химок Елена Землякова подала в отставку и удалила социальные сети. Об этом сообщает портал MSK1.ru.

«Это правда», — коротко сказала она журналистам.

Также Елена Землякова удалила все свои официальные аккаунты в соцсетях, где публиковала новости о работе администрации Химок.

Как стало известно порталу, место врио главы подмосковного города заняла Инна Федотова. До этого она занимала такую же должность в администрации Клина. Туда ее назначили недавно — в начале августа 2025 года.

В конце декабря 2025 года дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в алкомаркете, написал заявление об увольнении. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что подобные случаи происходят в республике нечасто. Он подчеркнул, что участие сына народного избранника делает инцидент более вопиющим. Меликов добавил, что произошедшее должно стать уроком для всех. По его словам, жителям Дагестана есть на кого равняться и брать пример.

Ранее глава Иваново уволился по собственном желанию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27602887_rnd_8",
    "video_id": "record::53889f8f-404d-4d1c-85f6-6407115e8a33"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+