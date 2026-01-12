Мэр подмосковных Химок ушла в отставку

Глава подмосковных Химок Елена Землякова подала в отставку и удалила социальные сети. Об этом сообщает портал MSK1.ru.

«Это правда», — коротко сказала она журналистам.

Также Елена Землякова удалила все свои официальные аккаунты в соцсетях, где публиковала новости о работе администрации Химок.

Как стало известно порталу, место врио главы подмосковного города заняла Инна Федотова. До этого она занимала такую же должность в администрации Клина. Туда ее назначили недавно — в начале августа 2025 года.

