Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

В Норвегии раскритиковали слова главы МО Британии о «похищении» Путина

Норвежский профессор Дизен высмеял заявление Хили о похищении Путина
Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высмеял заявление министра обороны Великобритании Джона Хили, изъявившего желание «похитить» президента РФ Владимира Путина. Эксперт прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

«Политика великих держав в 2026 году: мы не можем вести дипломатию с президентом крупнейшей в мире ядерной державы, но мы должны его похитить», — написал Дизен.

Он обратил внимание, что в настоящее время Соединенное королевство представляют такие люди, как Хили.

11 января агентство УНИАН со ссылкой на журналиста Kyiv Independent Криса Йорка написало, что глава британского министерства обороны заявил, что не выступает против «похищения» российского лидера, как это было с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Хили сообщил, что хотел бы взять Путина под стражу «и привлечь к ответственности за военные преступления».

Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала слова министра из Соединенного королевства «влажными фантазиями».

Ранее в США оценили возможность проведения операции по захвату Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27602635_rnd_5",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+