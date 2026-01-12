В Норвегии раскритиковали слова главы МО Британии о «похищении» Путина

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высмеял заявление министра обороны Великобритании Джона Хили, изъявившего желание «похитить» президента РФ Владимира Путина. Эксперт прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

«Политика великих держав в 2026 году: мы не можем вести дипломатию с президентом крупнейшей в мире ядерной державы, но мы должны его похитить», — написал Дизен.

Он обратил внимание, что в настоящее время Соединенное королевство представляют такие люди, как Хили.

11 января агентство УНИАН со ссылкой на журналиста Kyiv Independent Криса Йорка написало, что глава британского министерства обороны заявил, что не выступает против «похищения» российского лидера, как это было с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Хили сообщил, что хотел бы взять Путина под стражу «и привлечь к ответственности за военные преступления».

Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала слова министра из Соединенного королевства «влажными фантазиями».

Ранее в США оценили возможность проведения операции по захвату Путина.