Экс-ведущую «Орла и Решки» отправили в иммиграционную тюрьму в США

Бывшую ведущую шоу «Орел и Решка» и блогершу Василису Хвостову не пустили в США. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Хвостову задержали на паспортном контроле в аэропорту Нью-Йорка. По данным издания, сотрудников насторожило множество штампов в паспорте. Из-за этого багаж девушки отправили на дополнительный осмотр. В его ходе офицеры обнаружили у блогерши «пошлую Библию», а также BDSM-костюм.

112 отмечает, что у Хвостовой изъяли телефон и проверили ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В описании профиля телеведущей офицеры заметили предложение «7 лет секси путешествий». И после этого, как утверждается, у блогерши аннулировали визу. Затем девушку отправили в иммиграционную тюрьму. Через день телеведущую депортировали в Европу.

Василиса Хвостова впервые появилась на телевидении в 2018 году в программе «Жизнь: забесплатно». С 2020 по 2021-й она работала ведущей шоу «Орел и Решка». В 2023-м она рассказала, что освоила новую профессию и стала стриптизершей.

Ранее суд взыскал долг по ЖКХ с мужа Ивлеевой.