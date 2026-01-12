Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Экс-ведущую «Орла и Решки» отправили в иммиграционную тюрьму в США

112: бывшую ведущую «Орла и Решки» Хвостову не пустили в США из-за «пошлой Библии»
wild_lisa_kisa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшую ведущую шоу «Орел и Решка» и блогершу Василису Хвостову не пустили в США. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Хвостову задержали на паспортном контроле в аэропорту Нью-Йорка. По данным издания, сотрудников насторожило множество штампов в паспорте. Из-за этого багаж девушки отправили на дополнительный осмотр. В его ходе офицеры обнаружили у блогерши «пошлую Библию», а также BDSM-костюм.

112 отмечает, что у Хвостовой изъяли телефон и проверили ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В описании профиля телеведущей офицеры заметили предложение «7 лет секси путешествий». И после этого, как утверждается, у блогерши аннулировали визу. Затем девушку отправили в иммиграционную тюрьму. Через день телеведущую депортировали в Европу.

Василиса Хвостова впервые появилась на телевидении в 2018 году в программе «Жизнь: забесплатно». С 2020 по 2021-й она работала ведущей шоу «Орел и Решка». В 2023-м она рассказала, что освоила новую профессию и стала стриптизершей.

Ранее суд взыскал долг по ЖКХ с мужа Ивлеевой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27602905_rnd_5",
    "video_id": "record::1417aec7-5afb-42cd-8aa6-72d6ac995dbd"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+