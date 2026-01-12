Роскомнадзор выявил у 33 операторов нарушения правил установки ТСПУ

Роскомнадзор планирует привлечь к административной ответственности 33 оператора связи за нарушение требований по пропуску интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В рамках проверки было выявлено 35 случаев нарушения правил установки ТСПУ.

По четырем фактам уже состоялись суды, а нарушителям были выписаны штрафы. Еще по шести делам материалы направили в суд.

«Остальных операторов вызвали на составление протоколов, после чего материалы будут направлены в суд для привлечения к административной ответственности», — говорится в публикации.

В ноябре правительство России расширило полномочия Роскомнадзора. Из постановления следует, что кабмин расширил список угроз, при которых Роскомнадзор получит право вмешиваться в управление Рунетом. Также РКН получит возможность управлять трафиком в случаях, если провайдер хостинга не участвует в учениях для проверки устойчивости Рунета и не соблюдает другие требования российского законодательства.

Ранее сообщалось, что РКН займется Grokipedia Маска, когда статьи переведут на русский.