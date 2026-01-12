Жители юга Англии остались без воды из-за циклона

Десятки тысяч жителей города Танбридж-Уэллс в графстве Кент и других регионов юга Англии остались без воды из-за разрыва труб и перебоев с электроснабжением во время циклона «Горетти». Об этом сообщает Sky News.

По информации компании по водоснабжению Southern Water и South East Water, которые снабжают части Кента, Суррея и Сассекса, причиной перебоев стали холодная погода, вызванная штормом «Горетти», которая привела к отключению электроэнергии на насосных станциях.

В компании добавили, что проблемы затронули порядка 30 тысяч домохозяйств. В некоторых районах водоснабжение будет восстановлено не раньше 13 января. Для местных жителей организовали раздачу бутилированной воды, в Кенте и Сассексе на фоне отключений были закрыты некоторые школы.

9 января телеканал BFMTV со ссылкой на управляющую компанию Enedis сообщил, что около 380 тыс. домов во Франции остались без электроснабжения из-за циклона «Горетти». Как выяснили журналисты, в Нормандии оказались обесточены 266 200 домов, в Бретани — 21 000, в Пикардии — 18 500, в Иль-Де-Франс — 13 500.

Ранее шторм нарушил работу атомной электростанции во Франции.